Lo smartphone realme GT 7 5G è in sconto su AliExpress: buone prestazioni e batteria capiente

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Un ottimo prodotto di fascia media
Lo smartphone utilizza un processore Dimensity 9400e, per offrire prestazioni ottime, mentre la batteria ha una capacità di ben 7000mAh con ricarica rapida da 120 W (la ricarica completa richiede solo 45 minuti). Si tratta di un ottimo prodotto di fascia media, come ti abbiamo anticipato, davvero soddisfacente in tutti gli ambiti e che non presenta difetti particolari. Il design è convincente e l'autonomia è ottima.
Se non hai esigenze particolarmente specifiche, questo smartphone è sicuramente consigliato, ad eccezione del comparto fotografico un po' limitato. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.
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