CircuitMess presenta Makerphone 2.0: il telefono che puoi assemblare da solo e aggiornare con nuovi pezzi nel tempo

Il punto centrale del progetto è la modularità. Makerphone 2.0 utilizza infatti un sistema composto da una struttura base alla quale è possibile aggiungere diversi moduli chiamati "Expansion Modules". Questi componenti sono completamente plug and play , quindi non richiedono saldature né particolari competenze tecniche o manuali per essere installati.

CircuitMess ha annunciato Makerphone 2.0, definito dall'azienda come "il primo telefono modulare al mondo" che gli utenti possono costruire autonomamente e migliorare nel tempo grazie a una struttura espandibile. Il dispositivo nasce come evoluzione del primo Makerphone, sviluppato sulla base dei feedback raccolti da oltre 6.000 clienti che avevano acquistato la precedente generazione.

I moduli presentati da CircuitMess per il Makerphone 2.0

Al momento CircuitMess ha presentato sei moduli differenti. Il modulo infrarossi permette di controllare dispositivi come televisori e climatizzatori direttamente dal telefono. È disponibile anche un modulo fotocamera progettato per scattare immagini in stile retro, oltre a un modulo Boombox con altoparlante da 2 watt.

Tra gli accessori figura inoltre un modulo flash dotato di sei LED definiti "super luminosi", un modulo ambiente capace di misurare rapidamente temperatura e umidità e una speciale scheda perforata fai da te dedicata agli utenti più esperti, pensata per creare nuove funzionalità personalizzate.

CircuitMess sottolinea che Makerphone 2.0 è nato principalmente come prodotto didattico, ma si tratta comunque di uno smartphone pienamente funzionante.