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CircuitMess presenta Makerphone 2.0: il telefono che puoi assemblare da solo e aggiornare con nuovi pezzi nel tempo

CircuitMess ha presentato Makerphone 2.0, uno smartphone modulare e didattico che può essere costruito e personalizzato direttamente dagli utenti.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/05/2026
Makerphone 2.0

CircuitMess ha annunciato Makerphone 2.0, definito dall'azienda come "il primo telefono modulare al mondo" che gli utenti possono costruire autonomamente e migliorare nel tempo grazie a una struttura espandibile. Il dispositivo nasce come evoluzione del primo Makerphone, sviluppato sulla base dei feedback raccolti da oltre 6.000 clienti che avevano acquistato la precedente generazione.

Il punto centrale del progetto è la modularità. Makerphone 2.0 utilizza infatti un sistema composto da una struttura base alla quale è possibile aggiungere diversi moduli chiamati "Expansion Modules". Questi componenti sono completamente plug and play, quindi non richiedono saldature né particolari competenze tecniche o manuali per essere installati.

I moduli presentati da CircuitMess per il Makerphone 2.0

Al momento CircuitMess ha presentato sei moduli differenti. Il modulo infrarossi permette di controllare dispositivi come televisori e climatizzatori direttamente dal telefono. È disponibile anche un modulo fotocamera progettato per scattare immagini in stile retro, oltre a un modulo Boombox con altoparlante da 2 watt.

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Tra gli accessori figura inoltre un modulo flash dotato di sei LED definiti "super luminosi", un modulo ambiente capace di misurare rapidamente temperatura e umidità e una speciale scheda perforata fai da te dedicata agli utenti più esperti, pensata per creare nuove funzionalità personalizzate.

CircuitMess sottolinea che Makerphone 2.0 è nato principalmente come prodotto didattico, ma si tratta comunque di uno smartphone pienamente funzionante.

Prezzo e differenze tra il Makerphone 2.0 e il primo modello

Rispetto al primo modello, Makerphone 2.0 introduce un nuovo design, un processore aggiornato e una maggiore quantità di RAM. La nuova versione punta inoltre a semplificare ulteriormente l'esperienza di montaggio grazie alla totale assenza di saldature.

Makerphone 20

Per quanto riguarda il prezzo, al momento è possibile versare un dollaro per ottenere l'accesso anticipato alla futura campagna Kickstarter. Chi aderirà potrà acquistare Makerphone 2.0 a 99 dollari invece dei 169 previsti come prezzo standard. La campagna di crowdfunding dovrebbe partire entro la fine di giugno.

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