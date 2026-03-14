Onimusha: Way of the Sword è nelle fasi finali dello sviluppo: presto l’annuncio della data di uscita?

In un messaggio pubblicato sui social, il director Satoru Nihei ha dichiarato che il gioco è ormai nelle fasi conclusive dello sviluppo e ha invitato i fan a "restare sintonizzati per il prossimo annuncio", lasciando intendere che la data ufficiale potrebbe essere rivelata a breve.

Onimusha: Way of the Sword è uno dei titoli previsti nella line-up Capcom per il 2026. Al momento l'action con protagonista Musashi Miyamoto non ha ancora una data di uscita definita, ma a quanto pare l'attesa potrebbe non essere lunga.

Un 2026 ricco di uscite per Capcom

"Grazie mille a tutti per i commenti positivi che avete condiviso la scorsa settimana per il Capcom Spotlight", scrive Nihei, riferendosi al trailer panoramico mostrato durante l'evento. "Siamo felici di vedere che molti di voi non vedono l'ora di sapere quando il gioco verrà pubblicato! L'intero team sta lavorando alle fasi finali dello sviluppo. Restate sintonizzati per il nostro prossimo annuncio!"

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Considerando però la fitta scaletta di Capcom, con Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection arrivato nei negozi proprio ieri e Pragmata atteso per il 17 aprile, e tenendo conto delle tempistiche di marketing, è improbabile che Onimusha: Way of the Sword arrivi sugli scaffali prima dell'estate o dell'autunno.

Per avere certezze, comunque, sembra che non dovremo attendere ancora molto. Ricordiamo che il gioco al momento è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC.