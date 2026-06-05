Queste parole fanno inevitabilmente pensare ai progetti legati alla serie di Resident Evil che il publisher nipponico non ha ancora ufficializzato, fra cui il tanto chiacchierato remake di Resident Evil Code: Veronica, che potrebbe essere il prossimo in uscita.

Capcom pubblicherà nuovi giochi non ancora annunciati entro marzo 2027 : lo ha dichiarato un portavoce dell'azienda giapponese nell'ambito di una sessione di domande e risposte relativa ai risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale.

L'importanza di Resident Evil

Come sappiamo, Resident Evil ha superato i 200 milioni di copie vendute grazie a Requiem e Capcom ha ribadito la grande importanza di questo franchise anche all'interno del documento, quando le è stato chiesto se la serie continuerà a contribuire agli incassi dell'azienda in futuro.

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"La saga di Resident Evil ha rappresentato oltre la metà delle nostre vendite complessive in unità durante l'esercizio fiscale conclusosi il 31 marzo 2026 e le vendite cumulative della serie hanno ormai superato i 200 milioni di copie", ha scritto il publisher.

"Con il lancio di Resident Evil Requiem, anche le vendite del catalogo della serie hanno continuato a registrare risultati molto positivi. Inoltre, stiamo pianificando la pubblicazione di contenuti aggiuntivi per Resident Evil Requiem in futuro e riteniamo che vi sia ancora un ulteriore margine di crescita."