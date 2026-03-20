Crimson Desert si mostra in un videoconfronto fra PS5 e PS5 Pro: vediamo le differenze

Crimson Desert è ormai di dominio pubblico essendo disponibile per tutti, ma nelle ore scorse ha tenuto banco la discussione sul fatto che gli sviluppatori non avessero mostrato le versioni per console base, facendo pensare a possibili problemi tecnici riscontrati su queste: ebbene, qualche idea sulle differenze possiamo farcela guardando il video riportato qui sotto, che mette a confronto le versioni PS5 e PS5 Pro del gioco.
Pearl Abyss aveva mostrato in precedenza solo la versione PS5 Pro in maniera ufficiale, in un atteggiamento che aveva fatto sorgere qualche sospetto, con il ricordo ancora vivo della famosa questione di Cyberpunk 2077 al lancio e i problemi tecnici riscontrati nelle versioni per le piattaforme di generazione precedente, non per nulla praticamente mai mostrate dagli sviluppatori.
In verità, la situazione di Crimson Desert sembra essere assai meno drammatica, anzi non emergono particolari problemi sulla versione PS5 base, sebbene ovviamente ci siano differenze rispetto a quella per PS5 Pro.
Un confronto incoraggiante
Il video riportato qui sotto è stato pubblicato dallo youtuber ElAnalistaDeBits, che si limita sostanzialmente a mostrare il gioco in azione nelle due diverse versioni senza fornire un'analisi tecnica approfondita, ma possiamo comunque farci un'idea della situazione.
Sia la versione PS5 Pro che quella PS5 (così come quella Xbox Series X) mettono a disposizione tre modalità grafiche: Qualità, Bilanciata e Performance.
La prima è incentrata su risoluzione ed effetti ma frame-rate impostato a 30 fps, la terza incentrata su performance e dunque a 60 fps ma con una certa riduzione della qualità grafica e la seconda che si pone a mezza via con un frame-rate a 40 fps e maggiore accento su risoluzione ed effetti rispetto alla Performance.
In generale, la versione PS5 a parità di pre-set scelto sembra avere impostazioni più limitate in termini di livello di dettaglio, illuminazione ed effetti rispetto a PS5 Pro, cosa che determina alcune visibili differenze in termini di ricchezza dell'immagine.
La differenza maggiore è probabilmente il ray tracing, che su PS5 Pro si mostra in maniera più netta e determinante nella gestione di luce e ombre, ma il frame-rate sembra mantenersi su livelli ottimali.
Il PSSR pare incontrare ancora qualche problema in Crimson Desert, tanto da rendere l'immagine in alcuni casi meno vivida rispetto a PS5, in base a quanto riferito dallo youtuber nella descrizione del video.
Per il resto, abbiamo visto che Crimson Desert ha ottenuto buoni numeri al lancio su Steam, ma le recensioni sono "Nella media", mentre i primi voti internazionali hanno fatto crollare le azioni di Pearl Abyss in borsa.