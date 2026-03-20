Crimson Desert si mostra in un videoconfronto fra PS5 e PS5 Pro: vediamo le differenze

Crimson Desert è ormai di dominio pubblico essendo disponibile per tutti, ma nelle ore scorse ha tenuto banco la discussione sul fatto che gli sviluppatori non avessero mostrato le versioni per console base, facendo pensare a possibili problemi tecnici riscontrati su queste: ebbene, qualche idea sulle differenze possiamo farcela guardando il video riportato qui sotto, che mette a confronto le versioni PS5 e PS5 Pro del gioco.

Pearl Abyss aveva mostrato in precedenza solo la versione PS5 Pro in maniera ufficiale, in un atteggiamento che aveva fatto sorgere qualche sospetto, con il ricordo ancora vivo della famosa questione di Cyberpunk 2077 al lancio e i problemi tecnici riscontrati nelle versioni per le piattaforme di generazione precedente, non per nulla praticamente mai mostrate dagli sviluppatori.

In verità, la situazione di Crimson Desert sembra essere assai meno drammatica, anzi non emergono particolari problemi sulla versione PS5 base, sebbene ovviamente ci siano differenze rispetto a quella per PS5 Pro.