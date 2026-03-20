Le due Jaleco Arcade Collection porteranno presto su Steam tanti classici della compagnia

Presto arriveranno su Steam due raccolte dedicate ai giochi degli anni '80 e '90 di Jaleco. Si chiameranno Jaleco Arcade Collection Vol. 1 e Jaleco Arcade Collection Vol. 2, e includeranno complessivamente più di 30 giochi.
Le caratteristiche comuni tra le due raccolte, permetteranno di scegliere tra più versioni regionali dei giochi, incluse quelle giapponesi e internazionali. Ci sarà l'opzione di riavvolgere l'azione in qualsiasi momento grazie alla funzione rewind. Si potranno salvare i progressi in più slot e si potranno personalizzare impostazioni come il fuoco rapido, assegnando le varie funzioni a qualsiasi pulsante.
I titoli inclusi nella Jaleco Arcade Collection Vol. 1
Vediamo i giochi inclusi in Jaleco Arcade Collection Vol.1, presi dalla pagina Steam della raccolta:
- Aeroboto (Formation Z) - Un gioco d'azione con mech trasformabili: passate istantaneamente da robot ad aereo. La gestione strategica del carburante è la chiave per la vittoria!
- The Astyanax (The Lord of King) - Un action fantasy in cui l'eroe Roche brandisce una gigantesca ascia per sconfiggere le forze del Re dei Demoni. Distruggete i nemici con colpi potentissimi e riportate la pace nel mondo!
- City Connection - Clarice viaggia per il mondo in auto alla ricerca del fidanzato ideale. Schivate la polizia, saltate e contrattaccate usando i barili d'olio!
- Cybattler - Uno sparatutto con robot umanoidi ambientato nello spazio. Alternate tra colpi a otto direzioni e spade laser per il combattimento corpo a corpo!
- Field Combat - Sparatutto strategico in cui potete catturare i nemici con un raggio speciale e trasformarli in alleati. Usate soldati e carri catturati per vincere la battaglia!
- Naughty Boy - Date fuoco alla foresta abitata dai mostri e piazzate bandiere per domarla. Evitate i nemici e bruciate tutte le basi per vincere la partita!
- P-47: The Freedom Fighter - Sparatutto impegnativo a bordo del P-47, aereo statunitense attivo nella Seconda Guerra Mondiale. Usate attacchi aria-terra, aria-aria e potenziamenti vari per distruggere la fortezza nemica!
- Pig's & Bomber's - Azione survival con maiali lanciabombe. Tenete d'occhio il conto alla rovescia e puntate a eliminare tutti in un colpo solo!
- Saint Dragon - Sparatutto a scorrimento laterale in cui il gigantesco drago spaziale "Tenseiryu" affronta un esercito di mech nemici. Usate il suo lungo corpo indistruttibile come scudo e attaccate!
- Shingen Samurai-Fighter - Action in stile giapponese in cui impersonate il generale del periodo Sengoku Takeda Shingen per sconfiggere il rivale Uesugi Kenshin. Raccogliete gli elementi "Vento", "Foresta", "Fuoco" e "Montagna" per potenziarvi, sfondate le linee nemiche e vincete duelli contro dei celebri generali!
I titoli inclusi nella Jaleco Arcade Collection Vol. 2
Vediamo ora i giochi inclusi in Jaleco Arcade Collection Vol.1, presi sempre dalla pagina Steam della raccolta (diversa rispetto all'altra):
- Argus - Sparatutto fantascientifico con armi distinte per colpire i bersagli a terra e in aria. Abbattete nemici e ostacoli; ottenete un bonus riuscendo ad atterrare con successo a fine livello!
- Avenging Spirit (Phantasm) - Action basato sulla possessione: il protagonista, ucciso, diventa un fantasma e combatte impossessandosi dei corpi nemici. Attacchi e abilità dipendono dal corpo posseduto. Infiltratevi nella base nemica per salvare la vostra amata!
- Earth Defense Force (E.D.F.) - Sparatutto sci-fi in cui il caccia speciale XA-1 affronta una forza sconosciuta. Le armi si potenziano con il punteggio ottenuto sconfiggendo i nemici. Cambiate le formazioni per intercettarli.
- Exerion - Sparatutto fantascientifico in cui l'astronave è influenzata dall'inerzia. Colpitecon precisione usando i Dual Shots e abbattete i nemici con i Single Shots a raffica, che però hanno munizioni limitate!
- Iga Ninjutsu Den - Action in cui il ninja Kazan viaggia per il mondo per recuperare le "Pergamene dei Cinque Dei". Tenendo premuto il tasto d'attacco attivate le arti ninja, che aumentano man mano che avanzate nei livelli.
- Makai Densetsu - Avventura ambientata in un mondo fantasy fatto di spade e magia. Raccogliete oggetti e denaro per acquistare equipaggiamento, parlate con gli abitanti e risolvete misteri per proseguire!
- Plus Alpha - Sparatutto fantasy con una nave che può assumere tre forme tramite power-up. Combattete in un mondo fiabesco e, vincendo alla roulette a fine livello, ottenete una vita extra!
- Pop Flamer - Action in cui un topo combatte i mostri con un lanciafiamme. Gestite il carburante e fate scoppiare tutti i palloncini per completare il livello!
- Rod Land - Action in cui le sorelle Tam e Rit combattono con bacchette magiche per salvare la madre. Il suo punto forte è l'azione dinamica: afferrate i nemici e sbatteteli ripetutamente a terra!
- Soldam - Puzzle in stile Reversi in cui dovete "intrappolare" i frutti Soldam che cadono per cambiarne il colore e farli sparire. Anticipate le combinazioni per ottenere punteggi elevati! Include anche una modalità competitiva per due giocatori.
Da specificare che i giochi annunciati non sono ancora tutti e che altri ne saranno svelati in futuro.