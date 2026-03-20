Le due Jaleco Arcade Collection porteranno presto su Steam tanti classici della compagnia

Presto arriveranno su Steam due raccolte dedicate ai giochi degli anni '80 e '90 di Jaleco. Si chiameranno Jaleco Arcade Collection Vol. 1 e Jaleco Arcade Collection Vol. 2, e includeranno complessivamente più di 30 giochi.

Le caratteristiche comuni tra le due raccolte, permetteranno di scegliere tra più versioni regionali dei giochi, incluse quelle giapponesi e internazionali. Ci sarà l'opzione di riavvolgere l'azione in qualsiasi momento grazie alla funzione rewind. Si potranno salvare i progressi in più slot e si potranno personalizzare impostazioni come il fuoco rapido, assegnando le varie funzioni a qualsiasi pulsante.