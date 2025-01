Il team di Stellar Blade ha festeggiato il successo regalando una PS5 Pro a ogni dipendente

Con il gioco che ha anche vinto ogni singolo premio ai Korea Game Awards , è chiaro che ShiftUp sia alquanto su di giri per la sua situazione attuale, in attesa della versione PC che dovrebbe essere in arrivo nel prossimo periodo e che il team si aspetta venda anche di più rispetto a quella PS5 .

Stellar Blade pare sia stato un grande successo su PS5, con ottime vendite nel corso del 2024 avendo venduto un milione di copie nei primi due mesi di presenza sul mercato. ShiftUp ha già svelato i suoi grandi piani di espansione anche in seguito all'uscita di questo titolo, che ha proseguito un andamento decisamente positivo avviato già con il precedente Goddess of Victory: Nikke .

Una montagna di PS5 Pro

Tutto questo rende comprensibile l'entusiasmo generale all'interno dell'azienda, che durante un recente evento tenutosi nelle ore scorse presso il quartier generale ha voluto omaggiare tutti i propri dipendenti.



La montagna di PS5 Pro visibile nell'immagine e nel video pubblicati con il messaggio ufficiale su X faceva parte dei festeggiamenti, e le console sono andate ad ogni singolo dipendente e sviluppatore di ShiftUp.

Oltre a questo, un premio ancora maggiore è stato dato in denaro a ognuno, con un bonus di circa 3.400 dollari a testa, tanto per dimostrare come il team se la stia passando piuttosto bene dal punto di vista economico, con ottime prospettive anche per il prossimo futuro.