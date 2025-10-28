Google Pixel: previsti nuovi temi e funzionalità con l’aggiornamento di novembre, secondo un leak

I dispositivi Google Pixel si preparano ad accogliere l'aggiornamento di novembre, che stavolta dovrebbe introdurre i pacchetti di temi. Si tratta di un Feature Drop anticipato, originariamente previsto per dicembre con Android 16 QPR2. Secondo quanto trapelato, oltre alle nuove opzioni di personalizzazione, troveremo anche altre novità che riguardano Pixel VIP, oltre alla possibilità di animare le immagini in Pixel Studio. Vediamo meglio tutti i dettagli.
Le novità del Feature Drop
Le immagini e i dettagli sono stati condivisi dal leaker Mystic Leaks sul canale Telegram. La prima novità riguarda i pacchetti di temi, in questo caso ispirati al film Wicked: For Good. Quest'ultimo debutterà il 4 novembre e il Pixel Drop dovrebbe arrivare proprio quel giorno. In ogni caso, i pacchetti saranno disponibili nella sezione Sfondo e stile, e avrete la possibilità di applicare il nuovo tema con un solo tocco, insieme a una serie di icone abbinate.
Secondo quanto descritto da Google, inoltre, questi pacchetti tematici dovrebbero cambiare anche suoni e GIF, ma al momento non sappiamo esattamente in che modo. Tra le altre novità è presente la possibilità di creare animazioni all'interno dell'app Pixel Studio, quindi potrete trasformare qualsiasi immagine in una GIF o in un adesivo animato. In poche parole, è possibile creare un'immagine utilizzando un prompt di testo, per poi animarla utilizzando il pulsante "Anima immagine".
Come cambia Pixel VIP
Ulteriori cambiamenti riguardano Pixel VIP. Se attualmente si tratta di un semplice widget che mostra i messaggi provenienti da Google Messaggi e WhatsApp, stavolta verranno assegnate anche notifiche prioritarie ai contatti selezionati (precisamente evidenziate in giallo), insieme alla visualizzazione della foto del contatto nella barra di stato di Android.
Come vi abbiamo detto, questo aggiornamento dovrebbe essere disponibile il 4 novembre, quindi tra pochissimi giorni. Tuttavia, è bene prendere queste informazioni con le pinze, dato che in genere è insolito che vengano distribuite nuove funzionalità un mese prima dell'arrivo di QPR2.