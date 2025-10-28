Google Pixel: previsti nuovi temi e funzionalità con l’aggiornamento di novembre, secondo un leak

Le novità del Feature Drop

Le immagini e i dettagli sono stati condivisi dal leaker Mystic Leaks sul canale Telegram. La prima novità riguarda i pacchetti di temi, in questo caso ispirati al film Wicked: For Good. Quest'ultimo debutterà il 4 novembre e il Pixel Drop dovrebbe arrivare proprio quel giorno. In ogni caso, i pacchetti saranno disponibili nella sezione Sfondo e stile, e avrete la possibilità di applicare il nuovo tema con un solo tocco, insieme a una serie di icone abbinate.

Pixel Drop di novembre

Secondo quanto descritto da Google, inoltre, questi pacchetti tematici dovrebbero cambiare anche suoni e GIF, ma al momento non sappiamo esattamente in che modo. Tra le altre novità è presente la possibilità di creare animazioni all'interno dell'app Pixel Studio, quindi potrete trasformare qualsiasi immagine in una GIF o in un adesivo animato. In poche parole, è possibile creare un'immagine utilizzando un prompt di testo, per poi animarla utilizzando il pulsante "Anima immagine".