PayPal e OpenAI uniscono le forze: presto sarà possibile acquistare e pagare direttamente su ChatGPT

PayPal ha annunciato una nuova partnership strategica con OpenAI che cambierà il modo in cui gli utenti fanno acquisti online: a partire dal 2026 sarà infatti possibile pagare i propri ordini direttamente all'interno di ChatGPT, grazie all'integrazione del portafoglio digitale PayPal e del nuovo sistema Instant Checkout.

Il progetto si basa sull'Agentic Commerce Protocol (ACP), un protocollo open-source sviluppato da OpenAI che consente ai commercianti di rendere disponibili i propri prodotti all'interno delle app di intelligenza artificiale. In questo modo, gli utenti potranno interagire con un assistente IA, scoprire articoli, confermare dettagli di spedizione e completare il pagamento senza mai uscire da ChatGPT.