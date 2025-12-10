R-Type Dimensions III annunciato, è il nuovo capitolo della storia serie di sparatutto classici

ININ Games ha annunciato ufficialmente R-Type Dimensions III , il nuovo capitolo di una delle serie di sparatutto classici più iconica di sempre. Si tratta di un progetto di grande portata, sviluppato da KRITZELKRATZ 3000, gli stessi di X-Out: Resurfaced e Rainbow Cotton, in stretta collaborazione con Tozai e Irem, i creatori originali del franchise. L'uscita è prevista a maggio 2026 su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.

Un R-Type di nuova generazione

R-Type Dimensions III riparte da R-Type Dimensions e Dimensions EX, ma con una grafica completamente rinnovata e tante modifiche: ogni livello è stato ripensato con in testa la grafica 3D moderna; le animazioni sono state potenziate e gli scenari sono diventati più dettagliati, mantenendo però intatta l'atmosfera che ha reso celebre la serie. Anche la colonna sonora e gli effetti audio originali sono stati ricreati con cura. I giocatori potranno passare in qualsiasi momento dalla versione classica a quella moderna.

Per ININ, questo progetto rappresenta uno dei sui lavori più importanti, realizzato con grande rispetto per il valore storico della serie R-Type. Tra le caratteristiche principali figurano la modalità cooperativa locale, una "Advanced Mode" disponibile fin da subito, controlli personalizzabili, opzioni di qualità della vita e persino due differenti inquadrature 3D con cui guardare l'azione.

Contestualmente all'annuncio, sono state aperte le prenotazioni per due edizioni fisiche speciali: una Special Edition da 59,99 €, con artbook e colonna sonora; una Collector's Edition da 199,99 €, che aggiunge vari bonus e una statuetta da collezione ispirata alla nuova copertina.

Leggiamo la sinossi ufficiale: nel lontano futuro, l'umanità affronta la sua minaccia più grande: l'Impero Bydo, un orribile organismo bio-meccanico capace di corrompere e assorbire qualsiasi cosa tocchi. Anche se i Bydo furono creati dagli esseri umani come arma, l'esperimento sfuggì rapidamente al loro controllo. Ora i Bydo tentano continuamente di invadere la nostra realtà. Dopo molte guerre che ci hanno portati sull'orlo dell'estinzione, i Bydo hanno deciso di riprovarci. Per contrastare questa nuova invasione, il Corpo Spaziale Terrestre ha sviluppato un caccia d'avanguardia: l'R-90 Ragnarok, una nave R-Type di nuova generazione.