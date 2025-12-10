R-Type Dimensions III annunciato, è il nuovo capitolo della storia serie di sparatutto classici

ININ Games ha annunciato ufficialmente R-Type Dimensions III, il nuovo capitolo di una delle serie di sparatutto classici più iconica di sempre. Si tratta di un progetto di grande portata, sviluppato da KRITZELKRATZ 3000, gli stessi di X-Out: Resurfaced e Rainbow Cotton, in stretta collaborazione con Tozai e Irem, i creatori originali del franchise. L'uscita è prevista a maggio 2026 su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.
Un R-Type di nuova generazione
R-Type Dimensions III riparte da R-Type Dimensions e Dimensions EX, ma con una grafica completamente rinnovata e tante modifiche: ogni livello è stato ripensato con in testa la grafica 3D moderna; le animazioni sono state potenziate e gli scenari sono diventati più dettagliati, mantenendo però intatta l'atmosfera che ha reso celebre la serie. Anche la colonna sonora e gli effetti audio originali sono stati ricreati con cura. I giocatori potranno passare in qualsiasi momento dalla versione classica a quella moderna.
Per ININ, questo progetto rappresenta uno dei sui lavori più importanti, realizzato con grande rispetto per il valore storico della serie R-Type. Tra le caratteristiche principali figurano la modalità cooperativa locale, una "Advanced Mode" disponibile fin da subito, controlli personalizzabili, opzioni di qualità della vita e persino due differenti inquadrature 3D con cui guardare l'azione.
Contestualmente all'annuncio, sono state aperte le prenotazioni per due edizioni fisiche speciali: una Special Edition da 59,99 €, con artbook e colonna sonora; una Collector's Edition da 199,99 €, che aggiunge vari bonus e una statuetta da collezione ispirata alla nuova copertina.
Leggiamo la sinossi ufficiale: nel lontano futuro, l'umanità affronta la sua minaccia più grande: l'Impero Bydo, un orribile organismo bio-meccanico capace di corrompere e assorbire qualsiasi cosa tocchi. Anche se i Bydo furono creati dagli esseri umani come arma, l'esperimento sfuggì rapidamente al loro controllo. Ora i Bydo tentano continuamente di invadere la nostra realtà. Dopo molte guerre che ci hanno portati sull'orlo dell'estinzione, i Bydo hanno deciso di riprovarci. Per contrastare questa nuova invasione, il Corpo Spaziale Terrestre ha sviluppato un caccia d'avanguardia: l'R-90 Ragnarok, una nave R-Type di nuova generazione.