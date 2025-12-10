Due classici Ubisoft per Nintendo 64 verranno inseriti nel catalogo di Nintendo Switch Online a dicembre

Nintendo ha annunciato i due giochi che verranno inseriti nel catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo nel mese di dicembre, e si tratta di due giochi provenienti dalla tradizione di Nintendo 64, entrambi da parte di Ubisoft.
Si tratta di Rayman 2: The Great Escape e Tonic Trouble, che riportano direttamente nel 1999 all'interno del servizio di retrogaming fornito da Nintendo per gli abbonati al suo servizio online, entrambi disponibili nel catalogo dal 17 dicembre.
Il trailer di presentazione mostra qualcosa di questi due giochi, provenienti dall'epoca classica dei platform in 3D, che trovarono soprattutto su Nintendo 64 terreno particolarmente fertile.
Due platform 3D dell'epoca d'oro
Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno dunque scaricare gratuitamente Rayman 2: The Great Escape e Tonic Trouble su Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, purché abbiano un abbonamento attivo nel tier più alto.
Rayman 2: The Great Escape è un platform 2D che porta avanti la celebre serie di Ubisoft in questo nuovo contesto tridimensionale, con Rayman impegnato a salvare il mondo da un esercito di robot-pirati distruttori di pianeti.
Il gioco trasferisce in 3D le dinamiche classiche del platform Ubisoft con ottimi risultati: il gioco venne acclamato dalla critica come un'ottima evoluzione della formula classica, tutt'ora godibile.
Tonic Trouble è un altro titolo ideato da Michel Ancel per Ubisoft, e anche questo è un platform in 3D che ha alcune somiglianze con il precedente, anche grazie al particolare stile grafico cartoonesco.
Protagonista della storia è uno strano alieno viola che si ritrova, suo malgrado, a dover salvare la Terra da un caos che lui stesso ha causato, inavvertitamente.
Il mese scorso avevamo visto quattro nuovi giochi per il catalogo di titoli NES e Game Boy di Nintendo Switch Online.