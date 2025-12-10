Due classici Ubisoft per Nintendo 64 verranno inseriti nel catalogo di Nintendo Switch Online a dicembre

Nintendo ha annunciato i due giochi che verranno inseriti nel catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo nel mese di dicembre, e si tratta di due giochi provenienti dalla tradizione di Nintendo 64, entrambi da parte di Ubisoft .

Due platform 3D dell'epoca d'oro

Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno dunque scaricare gratuitamente Rayman 2: The Great Escape e Tonic Trouble su Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, purché abbiano un abbonamento attivo nel tier più alto.

Rayman 2: The Great Escape è un platform 2D che porta avanti la celebre serie di Ubisoft in questo nuovo contesto tridimensionale, con Rayman impegnato a salvare il mondo da un esercito di robot-pirati distruttori di pianeti.

Il gioco trasferisce in 3D le dinamiche classiche del platform Ubisoft con ottimi risultati: il gioco venne acclamato dalla critica come un'ottima evoluzione della formula classica, tutt'ora godibile.

Tonic Trouble è un altro titolo ideato da Michel Ancel per Ubisoft, e anche questo è un platform in 3D che ha alcune somiglianze con il precedente, anche grazie al particolare stile grafico cartoonesco.

Protagonista della storia è uno strano alieno viola che si ritrova, suo malgrado, a dover salvare la Terra da un caos che lui stesso ha causato, inavvertitamente.

Il mese scorso avevamo visto quattro nuovi giochi per il catalogo di titoli NES e Game Boy di Nintendo Switch Online.