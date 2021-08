Project Relic mostrato in video alla Gamescom 2021, arriva nel 2023

Project Relic è un nuovo action game in terza persona proveniente dal team coreano Project Cloud Games, che pare decisamente promettente come dimostra anche questo nuovo trailer del gameplay pubblicato in occasione del Future Games Show alla Gamescom 2021.

Il nuovo trailer mostra un veloce montaggio di scene d'azione e combattimenti che fanno capire piuttosto bene lo stile del gioco, tutto a base di scontri veloci e spettacolari, ma anche piuttosto tattici, come dimostra il fatto che si concentrino soprattutto su nemici singoli e particolarmente impegnativi.

Project Relic è previsto arrivare all'inizio del 2023 su PC, PlayStation e Xbox, probabilmente per le piattaforme next gen visto l'anno di lancio, anche se non c'è molta chiarezza al riguardo. Il gioco sembra avere una componente multiplayer particolarmente sviluppata.

In attesa di ulteriori informazioni su questo interessante progetto, che è sviluppato da un piccolo team composto da soli 9 membri, vediamo dunque questo nuovo trailer gameplay per Project Relic, in arrivo all'inizio del 2023 su PC e console.