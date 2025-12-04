0

The House of Hikmah annunciato con un trailer al PC Gaming Show, è un puzzle adventure ricco di atmosfera

Lunacy Studios debutta con The House of Hikmah, puzzle adventure narrativo e poetico in arrivo nel 2026. Vediamo il primo trailer presentato al PC Gaming Show.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/12/2025
Uno scatto da The House of Hikmah

Durante il PC Gaming Show Most Wanted andato in onda questa sera, Lunacy Studios ha presentato il suo primo progetto: The House of Hikmah.

Si tratta di un puzzle adventure con un forte accento sulla narrazione, pensato per offrire un'esperienza emotiva e immersiva. Il lancio è previsto nel corso del 2026, ma nel frattempo è possibile farsi un'idea grazie al trailer mostrato durante l'evento.

I primi dettagli su The House of Hikmah

The House of Hikmah esplora il percorso interiore di una giovane ragazza alle prese con il lutto, trasformando il dolore in un viaggio simbolico attraverso ambientazioni suggestive e puzzle ambientali, con un tono poetico e atmosfere esotiche.

Samson è il primo gioco del nuovo studio del padre dei Just Cause Samson è il primo gioco del nuovo studio del padre dei Just Cause

Il giocatore veste i panni di Maya, una ragazza di quattordici anni che ha appena perso il padre. La protagonista entra nella House of Wisdom, un santuario onirico colmo di secoli di conoscenza, e grazie a un misterioso dispositivo può attraversare i regni di grandi studiosi storici.

Dietro ogni porta si celano i segreti dell'eredità paterna, ma anche oscuri misteri che Maya potrebbe non essere pronta ad affrontare, con l'avventura che alterna puzzle ambientali che richiedono attenzione ai dettagli a momenti narrativi intensi e toccanti.

