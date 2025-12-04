The House of Hikmah annunciato con un trailer al PC Gaming Show, è un puzzle adventure ricco di atmosfera

Durante il PC Gaming Show Most Wanted andato in onda questa sera, Lunacy Studios ha presentato il suo primo progetto: The House of Hikmah.

Si tratta di un puzzle adventure con un forte accento sulla narrazione, pensato per offrire un'esperienza emotiva e immersiva. Il lancio è previsto nel corso del 2026, ma nel frattempo è possibile farsi un'idea grazie al trailer mostrato durante l'evento.