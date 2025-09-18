Donkey Kong Bananza: l'esclusiva Nintendo cala di prezzo, è al suo minimo storico su Amazon

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile un'offerta davvero irrinunciabile per tutti i possessori di una Nintendo Switch 2. Donkey Kong Bananza viene messo in offerta con uno sconto attivo del 21% che fa calare il prezzo del titolo fino a 62,99€: suo minimo storico sulla piattaforma! Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Nintendo riporta in scena uno dei suoi personaggi più iconici con Donkey Kong Bananza, il nuovo platform d'azione 3D. Questa nuova avventura cambia l'esperienza di gioco di Donkey Kong, introducendo un design completamente rinnovato e meccaniche fresche e spettacolari.
Ulteriori dettagli sul gioco
La trama vede il re della giungla impegnato in una missione tanto semplice quanto epica: recuperare il suo tesoro più prezioso: le banane rubate. Per riuscirci, DK dovrà fare ciò che gli riesce meglio: spaccare, sfondare e scalare ogni ostacolo che troverà sul suo cammino.
L'elemento distruttivo sarà infatti al centro del gameplay: più oggetti i giocatori demoliranno con i suoi poderosi pugni, più nuove aree e segreti si sbloccheranno, creando un senso di progressione dinamico e gratificante. In Bananza farà la sua comparsa una nuovo amica, pronta ad accompagnarlo in un viaggio ricco di azione, scoperte e colpi di scena. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.