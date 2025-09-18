Donkey Kong Bananza: l'esclusiva Nintendo cala di prezzo, è al suo minimo storico su Amazon

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile un'offerta davvero irrinunciabile per tutti i possessori di una Nintendo Switch 2. Donkey Kong Bananza viene messo in offerta con uno sconto attivo del 21% che fa calare il prezzo del titolo fino a 62,99€: suo minimo storico sulla piattaforma! Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Nintendo riporta in scena uno dei suoi personaggi più iconici con Donkey Kong Bananza, il nuovo platform d'azione 3D . Questa nuova avventura cambia l'esperienza di gioco di Donkey Kong, introducendo un design completamente rinnovato e meccaniche fresche e spettacolari .

Ulteriori dettagli sul gioco

La trama vede il re della giungla impegnato in una missione tanto semplice quanto epica: recuperare il suo tesoro più prezioso: le banane rubate. Per riuscirci, DK dovrà fare ciò che gli riesce meglio: spaccare, sfondare e scalare ogni ostacolo che troverà sul suo cammino.

L'elemento distruttivo sarà infatti al centro del gameplay: più oggetti i giocatori demoliranno con i suoi poderosi pugni, più nuove aree e segreti si sbloccheranno, creando un senso di progressione dinamico e gratificante. In Bananza farà la sua comparsa una nuovo amica, pronta ad accompagnarlo in un viaggio ricco di azione, scoperte e colpi di scena. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.