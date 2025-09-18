8

Microsoft Flight Simulator 2024 potrebbe approdare a breve su PS5

Stando a quanto riportato da una fonte ritenuta affidabile, Microsoft Flight Simulator 2024 potrebbe essere la prossima esclusiva Xbox ad approdare su PS5.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/09/2025
Microsoft Flight Simulator 2024 potrebbe approdare a breve su PS5: lo riferisce un sito polacco ritenuto attendibile, secondo cui l'esclusiva Xbox farà il proprio debutto sulla console Sony "nelle prossime settimane".

Nello specifico, la fonte parla di un lancio a novembre con una "nuova edizione" di cui però non si sa ancora nulla. Guardando a quanto fatto per i precedenti titoli degli Xbox Game Studios, ad ogni modo, è possibile si tratti di una versione completa di espansioni, DLC e aggiornamenti.

Curiosamente, il sito sostiene che Microsoft Flight Simulator 2024 potrebbe essere distribuito anche nell'ambito di un'edizione fisica su PS5, sebbene con una tiratura limitata, e non è escluso che un annuncio da parte di Microsoft arrivi già durante il Tokyo Game Show.

Scopriremo insomma nei prossimi giorni se questo rumor sia attendibile o meno, e se la prossima esclusiva Xbox a fare il grande passo sarà appunto il simulatore di volo sviluppato da Asobo Studio.

Si è parlato anche di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

La fonte non si è limitata a parlare di Microsoft Flight Simulator 2024, bensì ha speso qualche parola anche in merito all'edizione fisica di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, riferendo che arriverà una conferma ufficiale nelle prossime settimane.

A suggerire questo sviluppo sono stati anche degli indizi provenienti da alcuni rivenditori, che a quanto pare hanno già inserito nei propri listini una versione retail della brillante remaster prodotta da Bethesda.

