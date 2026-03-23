La funzione “Migliora la qualità dell’immagine PSSR” di PS5 Pro non verrà aggiornata in futuro

Intervistato da Digital Foundry, Cerny ha chiarito che l'obiettivo non è aggiornare l'override con future versioni del PSSR (ad esempio un ipotetico "PSSR 3.0" applicato automaticamente ai giochi più vecchi), bensì stabilire uno standard fisso , così che la community possa capire con facilità quando conviene attivare la funzione. Ha comunque precisato che si tratta di una decisione non scolpita nella pietra e che potrebbe cambiare nel tempo.

Le parole di Cerny

"La strategia attuale è che rimarrà fissa: anche se dovessero arrivare nuovi parametri di network per i giochi PS5 Pro più recenti, tali parametri non verranno applicati quando si utilizza la funzione Enhance", ha detto Cerny a Digital Foundry. "Questo permette alla community di fornire indicazioni chiare su come e quando usarla. Se i parametri cambiassero continuamente, sarebbe molto più difficile farlo. Detto questo, siamo ancora agli inizi, e sono certo che la nostra strategia evolverà nel tempo."

La nuova versione del PSSR ha debuttato con Resident Evil Requiem a fine febbraio, mentre diversi titoli già pubblicati hanno ricevuto aggiornamenti per supportare nativamente questa sorta di "versione 2.0", tra cui Monster Hunter Wilds, Silent Hill f e Final Fantasy 7 Rebirth. In questi casi i miglioramenti sono più significativi rispetto alla semplice funzione di override sopracitata, che resta comunque utile per tutti gli altri giochi che utilizzano la precedente versione della tecnologia di upscaling.