La funzione “Migliora la qualità dell’immagine PSSR” di PS5 Pro non verrà aggiornata in futuro

Una delle novità introdotte con l'ultimo aggiornamento di sistema di PS5 Pro è la funzione "Migliora la qualità dell'immagine PSSR", che permette di sostituire la vecchia versione dell'upscaler nei giochi supportati con quella più recente, ottenendo un miglioramento immediato della qualità visiva. Una funzione utile, ma che non verrà aggiornata in futuro, come spiegato da Mark Cerny, lead system architect delle console PlayStation.
Intervistato da Digital Foundry, Cerny ha chiarito che l'obiettivo non è aggiornare l'override con future versioni del PSSR (ad esempio un ipotetico "PSSR 3.0" applicato automaticamente ai giochi più vecchi), bensì stabilire uno standard fisso, così che la community possa capire con facilità quando conviene attivare la funzione. Ha comunque precisato che si tratta di una decisione non scolpita nella pietra e che potrebbe cambiare nel tempo.
Le parole di Cerny
"La strategia attuale è che rimarrà fissa: anche se dovessero arrivare nuovi parametri di network per i giochi PS5 Pro più recenti, tali parametri non verranno applicati quando si utilizza la funzione Enhance", ha detto Cerny a Digital Foundry. "Questo permette alla community di fornire indicazioni chiare su come e quando usarla. Se i parametri cambiassero continuamente, sarebbe molto più difficile farlo. Detto questo, siamo ancora agli inizi, e sono certo che la nostra strategia evolverà nel tempo."
La nuova versione del PSSR ha debuttato con Resident Evil Requiem a fine febbraio, mentre diversi titoli già pubblicati hanno ricevuto aggiornamenti per supportare nativamente questa sorta di "versione 2.0", tra cui Monster Hunter Wilds, Silent Hill f e Final Fantasy 7 Rebirth. In questi casi i miglioramenti sono più significativi rispetto alla semplice funzione di override sopracitata, che resta comunque utile per tutti gli altri giochi che utilizzano la precedente versione della tecnologia di upscaling.