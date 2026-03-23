Un segreto di Super Mario Galaxy - Il film è stato rivelato dalla rating board inglese

A quanto pare la rating board inglese BBFC ha rivelato un segreto di Super Mario Galaxy - Il film, riportando nella descrizione della pellicola quello che si pone come un importante sviluppo della trama, nonché come la conferma di qualcosa che i fan Nintendo immaginavano da tempo.
Chiaramente non proseguite oltre se non volete spoiler. Stando alla classificazione effettuata dalla British Board of Film Classification, in Super Mario Galaxy - Il film sarebbero presenti dei flashback che mostrano "la separazione fra una ragazza e sua sorella minore".
Ebbene, le due sorelle sono probabilmente Peach e Rosalina: un dettaglio che, se confermato ufficialmente, andrebbe appunto a svelare un mistero che dura da quasi vent'anni, ovverosia fin dall'uscita di Super Mario Galaxy su Wii.
Il gioco introduceva infatti una narrazione sfumata, raccontata attraverso le pagine di un libro che accennava al passato malinconico di Rosalina e alla sua separazione dalla madre, omettendo però un qualsiasi riferimento a Peach.
Una rivelazione annunciata?
Come abbiamo potuto vedere nel trailer finale di Super Mario Galaxy - Il film, Peach e Rosalina svolgono entrambe un ruolo importante e la loro somiglianza è innegabile, cosa che negli anni ha alimentato le teorie secondo cui le due principesse fossero in qualche modo imparentate.
In effetti già in Super Mario Bros - Il film gli autori hanno accennato al passato misterioso di Peach, arrivata nel Regno dei Funghi attraverso un tubo dimensionale che lasciava appunto intendere un'origine partioclare per il personaggio.