Un segreto di Super Mario Galaxy - Il film è stato rivelato dalla rating board inglese

Ebbene, le due sorelle sono probabilmente Peach e Rosalina : un dettaglio che, se confermato ufficialmente, andrebbe appunto a svelare un mistero che dura da quasi vent'anni, ovverosia fin dall'uscita di Super Mario Galaxy su Wii.

Chiaramente non proseguite oltre se non volete spoiler . Stando alla classificazione effettuata dalla British Board of Film Classification, in Super Mario Galaxy - Il film sarebbero presenti dei flashback che mostrano "la separazione fra una ragazza e sua sorella minore".

Una rivelazione annunciata?

Come abbiamo potuto vedere nel trailer finale di Super Mario Galaxy - Il film, Peach e Rosalina svolgono entrambe un ruolo importante e la loro somiglianza è innegabile, cosa che negli anni ha alimentato le teorie secondo cui le due principesse fossero in qualche modo imparentate.

In effetti già in Super Mario Bros - Il film gli autori hanno accennato al passato misterioso di Peach, arrivata nel Regno dei Funghi attraverso un tubo dimensionale che lasciava appunto intendere un'origine partioclare per il personaggio.