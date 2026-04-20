Il dissipatore a liquido Corsair iCUE LINK H100i è su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un dissipatore a liquido per CPU, il modello Corsair iCUE LINK H100i è su Amazon a 49,90 € rispetto al prezzo mediano di 85,05 €, permettendoti di risparmiare il 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un sistema di raffreddamento per CPU all-in-one
Si tratta in questo caso del dissipatore da 240 mm AIO a 4 pin con un sistema semplificato di gestione dei cavi, in modo da poterli nascondere. Oltre alla connettività semplificata e al design intelligente, l'ecosistema iCUE LINK consente di collegare tutti i componenti tramite connettori universali a un'unica porta. Potrai quindi realizzare una configurazione più compatta e intelligente.
Sono inoltre presenti 20 LED RGB che ti permetteranno di rendere ancora più bella la tua postazione, mentre le ventole dotate di tecnologia con cuscinetto magnetico a cupola garantiscono un flusso d'aria ottimale e un funzionamento silenzioso. Con il controllo PWM potrai regolare la velocità fino a 2.400 giri/min. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto, adesso disponibile a un prezzo davvero interessante.