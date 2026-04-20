0

Il dissipatore a liquido Corsair iCUE LINK H100i è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il dissipatore a liquido Corsair iCUE LINK H100i con ventole RGB con uno sconto del 41%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/04/2026
Corsair iCUE LINK

Se sei alla ricerca di un dissipatore a liquido per CPU, il modello Corsair iCUE LINK H100i è su Amazon a 49,90 € rispetto al prezzo mediano di 85,05 €, permettendoti di risparmiare il 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un sistema di raffreddamento per CPU all-in-one

Si tratta in questo caso del dissipatore da 240 mm AIO a 4 pin con un sistema semplificato di gestione dei cavi, in modo da poterli nascondere. Oltre alla connettività semplificata e al design intelligente, l'ecosistema iCUE LINK consente di collegare tutti i componenti tramite connettori universali a un'unica porta. Potrai quindi realizzare una configurazione più compatta e intelligente.

Corsair iCUE LINK
Corsair iCUE LINK

Sono inoltre presenti 20 LED RGB che ti permetteranno di rendere ancora più bella la tua postazione, mentre le ventole dotate di tecnologia con cuscinetto magnetico a cupola garantiscono un flusso d'aria ottimale e un funzionamento silenzioso. Con il controllo PWM potrai regolare la velocità fino a 2.400 giri/min. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto, adesso disponibile a un prezzo davvero interessante.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il dissipatore a liquido Corsair iCUE LINK H100i è su Amazon al minimo storico