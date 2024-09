Questa custodia trasforma il vostro telefono in una console portatile

Vi piacerebbe trasformare il vostro telefono in una console portatile simile al Game Boy grazie a una semplice custodia? Uno dei fastidi maggiori di utilizzare un controller per sistemi mobile è di dover rimuovere la custodia per collegarlo. Ci sono anche delle soluzioni blutooth, ma nel caso obbligano a usare il telefono come uno schermo esterno. Insomma, in alcune occasioni non è molto pratico giocare da telefono, in particolare ai titoli del passato.

Il telefono simile al Game Boy

Ultimamente, accanto alle soluzioni tradizionali, stanno uscendo sul mercato anche dei prodotti che tentano di ovviare al problema sopra descritto, quindi che non obbligano a montare o smontare apparecchi esterni. È il caso di PlayCase, una custodia che integra un controller, perfetta per il retrogaming e non solo.

Si tratta di un prodotto stampato in 3D che costa 50 dollari. Ha una plancia frontale per il controller che si avvita sulla parte anteriore della custodia, offrendo così dei pulsanti fisici da utilizzare con i giochi. Ha anche dei grilletti L ed R nella parte posteriore, ed è possibile scambiare il D-pad e i pulsanti con altri moduli per assicurarsi di ottenere lo stile di controller preferito. Pare che in futuro ci saranno altre espansioni del case, in modo da andare a coprire tutte le esigenze ludiche.

Volendo, quando non state giocando, potete rimuovere alcune parti della custodia, trasformandole in un porta chiavi. Sinceramente è difficile dire quanto sia pratico giocare con un controller simile, ma l'idea è sicuramente interessante.

Se vi interessa, potete ordinare PlayCase dal negozio ufficiale.