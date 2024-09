L'editore di Stray e What Remains of Edith Finch vuole diventare un editore di tripla A

L'editore Annapurna , che sicuramente conoscerete per Stray, What Remains of Edith Finch o molti altri dei suoi indie d'autore, ha deciso di fare il salto e provare a diventare un editore di giochi tripla A.

Più soldi, più rischi

Recentemente, Hector Sanchez è rientrato in Annapurna da Epic Games ed è stato nominato presidente della società per il settore interattivo dei nuovi media (Sanchez ha contribuito a lanciare Annapurna Interactive nel 2016). Sarà lui a supervisionare la pubblicazione dei giochi indie, mentre cerca di espandere il giro d'affari della compagnia ai tripla A. Sotto la guida di Megan Ellison, sarà avviata l'integrazione del settore giochi con quelli di TV, cinema e teatro.

Annapurna è nota per i suoi giochi particolari

Negli ultimi due anni, Annapurna è cresciuta moltissimo nel settore indie, di cui è uno degli editori più apprezzati, tra i vari What Remains of Edith Finch, Stray, Cocoon, Neon White, Lorelei and the Laser Eyes e tanti altri titoli ancora.

C'è da dire che non è scontato che l'aumento dei budget dei giochi sia foriero di successo, visto che un singolo tripla A sbagliato potrebbe costare alla compagnia più del fallimento di vari indie. Inoltre non è così facile fare il salto, visto che si è costretti ad abbracciare un modello di business molto diverso. Comunque sia staremo a vedere, nella speranza che Annapurna non si dimentichi degli indie sulla strada verso i titoli ad alto budget.