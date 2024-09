Il difficilissimo Gimmick! 2 è disponibile, per imprecare come negli anni '80 e '90

Gimmick! di Sunsoft fu uno dei giochi che chiuse la vita commerciale del NES. Uscito nei primi anni '90, quando ormai le console a 16-bit erano sul mercato da anni e già si sentiva l'odore di SEGA Saturn, Nintendo 64 e PlayStation, divenne un platform di culto per qualità e difficoltà. Sì, era davvero arduo superare i livelli, ma nondimeno soddisfacente.

Comunque sia, se conoscete l'originale, che magari avete rigiocato nella recente Special Edition, sarete felici di sapere che è disponibile Gimmick! 2 per 24,50 euro, come ci ricorda anche il trailer di lancio, che trovate qui di seguito. Lo potete acquistare per PC e Nintendo Switch. In futuro dovrebbe arrivare anche su Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PlayStation 5, anche se non c'è ancora una data d'uscita.