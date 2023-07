Gimmick! Special Edition disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One

L'editore Bitwave Games e lo studio di sviluppo City Connection hanno finalmente pubblicato Gimmick! Special Edition per PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Si tratta della versione riveduta e corretta di un classico per NES di Sunsoft, che purtroppo uscì quando la console era già sul viale del tramonto senza ottenere i riconoscimenti che meritava. Lo potete acquistare per 14,99€ (13,49€ in offerta lancio).

Gimmick! Special Edition è un platform basato sulla fisica che vanta delle nuove caratteristiche come classifiche online, obiettivi da completare, una modalità time attack, salvataggi e caricamenti rapidi, una funzione rewind, una ricca galleria (che comprende cartucce, disegni e manuali scansionati) e molto altro.

Il giocatore guida lo youkai Yumetaro e deve usarne i poteri per risolvere le sfide proposte dal gioco. "La stella che puoi evocare ti aiuterà a raggiungere punti nascosti, attraversare precipizi e sbaragliare con colpi magistrali anche i nemici più tosti!"

Come ci ricorda l'editore: "Gimmick! fu rilasciato esclusivamente su Famicom/NES in Giappone e Scandinavia nei primi anni '90 e spingeva la console ai suoi limiti. Inoltre, la cartuccia giapponese disponeva del SunSoft 5B, un chip sonoro personalizzato che consentì a Masashi Kageyama di comporre una colonna sonora stellare. Gimmick! è tutt'oggi una delle cartucce del NES più preziose (e rare) mai create. La versione scandinava era intitolata "Mr. Gimmick"."