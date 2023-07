Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, open beta disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Frontier Developments ha annunciato che è disponibile la versione Open Beta di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, nuovo strategico in tempo reale per PC, PS5 e Xbox Series X/S. I giocatori possono scaricare la beta sulle rispettive piattaforme e lanciarsi in partite multiplayer cross-platform 1v1 con due fazioni complete, gli Stormcast Eternals e gli Orruk Kruleboyz. Su console è possibile giocare l'open beta senza abbonamenti aggiuntivi, ma è necessario un account Frontier per partecipare.