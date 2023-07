Pokémon Sleep è più complicato del previsto: trailer presenta le funzioni

Pokémon Sleep ha un nome molto chiaro. È un gioco di Pokémon nel quale si dorme. Semplice, no? Non proprio, almeno stando a quanto mostrato in un nuovo video dedicato all'applicazione mobile per iOS e Android condiviso da The Pokémon Company. Potete vedere il video qui sotto.

Il video propone una lunga spiegazione di tutte le caratteristiche di Pokémon Sleep, che permette di ottenere le varie creature della saga di Game Freak in un nuovo formato.