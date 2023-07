Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, trailer mostra la Special Story dedicata a Boruto

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections per mostrare la modalità Special Story, incentrata su Boruto e la quinta grande guerra dei ninja! Sostanzialmente il video è un montaggio di sequenze filmate che svelano a grandi linee la storia raccontata da questo modalità, già suggerita da precedenti annunci. Vediamolo:

Per chi non lo conoscesse, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è una rielaborazione dei quattro Ultimate Ninja Storm, con nuovi contenuti, pensata per celebrare il 20° anniversario del debutto dell'anime di Naruto.

Nel gioco ci saranno tutti i 124 ninja dei capitoli precedenti, più alcuni nuovi personaggi giocabili, tra i quali Ashura e Indra Otsutsuki. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections uscirà nel corso del 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Girerà a 60fps su tutte le piattaforme. Se vi interessa, potete anche vedere uno scontro tra Barvon Naruto e Sasuke.