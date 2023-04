Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Baryon Naruto e Sasuke si scontrano in video

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video gameplay per Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, che mostra in particolare uno spettacolare scontro fra Naruto in modalità Baryon e Sasuke, confermando dunque la presenza di questi personaggi e di tali caratteristiche.

In un minuto di azione serrata, il video mostra la particolare trasformazione avanzata di Naruto Uzumaki con il supporto della volpe a nove code e Sasuke Uchiha nella sua forma più evoluta con Rinnegan attivo.

Il filmato consente di vedere parte del set di mosse per entrambi i personaggi, con tanto di scene decisamente spettacolari.

Annunciato durante lo State of Play di febbraio, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è il nuovo capitolo nella serie di picchiaduro dedicati al celebre manga/anime di Masashi Kishimoto, che celebra anche il 20° anniversario del debutto dell'anime di Naruto.

Il gioco include nuovi personaggi giocabili oltre ai 124 ninja dei capitoli precedenti e riunisce tutti i momenti chiave delle prime quattro edizioni di STORM. Tra le altre novità, il gioco conterrà anche una storia inedita su Boruto, di cui è possibile vedere qualche assaggio nelle immagini riportate qui sotto.



In base a quanto riferito, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections mostrerà, per la prima volta in un solo gioco, tutte le scene selezionate dall'infanzia di Naruto fino alla battaglia finale con Sasuke, attraverso scene dell'anime e battaglie in-game, oltre a una nuova storia su Boruto esclusiva per questo gioco.