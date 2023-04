Dark and Darker: beta playtest scaricabile da torrent su richiesta degli sviluppatori

Dark and Darker avrà il suo playtest in beta ma l'accesso sarà ben poco tradizionale: gli sviluppatori hanno infatti richiesto ai fan di mettere a disposizione il gioco attraverso torrent, visto che il team si trova ancora invischiato nella diatriba legale che ha portato alla rimozione del gioco da Steam.

"Sfortunatamente, viste le complessità della nostra situazione, specialmente per quanto riguarda i canali internazionali, ci vorrà ancora tempo per risolvere la questione con Steam", ha riferito il team IronMace sul Discord ufficiale di Dark and Darker.

"Per poter mantenere la nostra promessa ai fan, dobbiamo seguire lo stile old school questa volta". Che sarebbe un modo poetico per definire la diffusione del gioco attraverso torrent. In effetti, questo è un sistema normalmente associato alla pirateria, ma si dimostra anche decisamente efficace per diffondere file di grandi dimensioni presso una community ampia.

Potete trovare le istruzioni per effettuare il download della beta playtest di Dark and Darker attraverso torrent seguendo il tweet di IronMace al riguardo, da parte degli sviluppatori.

Visto che si tratta di una versione del software ancora in lavorazione, gli sviluppatori avvertono che la schermata di login potrebbe essere un po' confusionaria, così come il nuovo client. È comunque necessario creare un account con username e password.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Dark and Darker è stato rimosso da Steam dopo la querela di Nexon e gli sviluppatori hanno risposto alla questione, ma ci vorrà tempo per risolverla.