Splatoon 3: annunciato il nuovo splatfest a tema Zelda

Nintendo ha annunciato un nuovo splatfest ufficiale per Splatoon 3, che in questo caso sarà a tema The Legend of Zelda, creando così una sorta di cross-over tra i due mondi su Nintendo Switch.

Anche in vista del prossimo arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, di cui abbiamo visto proprio ieri un nuovo trailer, Nintendo ha deciso di celebrare entrambi i giochi con un nuovo splatfest che vedrà contrapporsi squadre disposte secondo i tre elementi della Triforza di Zelda.

Questo significa che i giocatori dovranno posizionarsi nei team "Forza", "Saggezza" e "Coraggio", ovvero le tre parti del celebre simbolo di The Legend of Zelda, come riferito nel tweet ufficiale della casa di Kyoto, visibile qui sotto.



Lo splatfest andrà in scena dalle ore 02:00 del 6 maggio 2023 alle ore 02:00 dell'8 maggio 2023, concludendosi dunque a pochi giorni di distanza dal lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Splatoon 3 x Zelda, le magliette dello splatfest cross-over

In occasione di questo speciale splatfest, il My Nintendo Store propone inoltre delle t-shirt a tema.

Come visibile nell'immagine qui sopra, gli utenti potranno anche acquistare delle speciali magliette che mettono insieme elementi da Splatoon 3 e da The Legend of Zelda, per celebrare questo strano incontro fra le due serie Nintendo.