Crysis 2 Remastered, lo sparatutto di Crytek è in sconto su Instant Gaming

Se siete fan degli sparatutto in prima persona, l'offerta di oggi potrebbe fare decisamente al caso vostro: Instant Gaming vi propone infatti Crysis 2 Remastered in versione Xbox Series X / S e Xbox One con uno sconto del 37%, consentendovi di risparmiare più di 10 euro rispetto al prezzo di listino. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo.

Crysis 2 Remastered è disponibile su Instant Gaming in offerta a soli 18,91 euro (15,50 euro + IVA), contro i 30 euro dell'originale prezzo di listino. Vi ricordiamo che si tratta della versione in digital delivery del gioco, che dovrà dunque essere riscattato all'interno del Microsoft Store per il corretto avvio del titolo.