Il televisore Samsung Neo QLED 4K da 55" costa 435 € in meno su Amazon

Se sei alla ricerca di un buon televisore ma non vuoi spendere troppo, il Samsung Neo QLED 4K da 55" è su Amazon a 564 € invece di 999 €, permettendoti di risparmiare fino a 435 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Processore NQ4 AI Gen2, 4K AI Upscaling, Dolby Atmos e altre caratteristiche
Si tratta precisamente del modello QN85F 2025. Il televisore è dotato di processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K AI Upscaling per offrirti immagini dai colori vividi e realistici. Sono inoltre presenti nuove funzioni IA come Click to Search per informazioni istantanee su ciò che vedi, mentre AI Mode ottimizza ulteriormente immagini e suono. Quantum Matrix Plus contribuisce a una resa cromatica precisa anche in scene scure e luminose, insieme a Neo Quantum HDR+.
Per quanto riguarda il gaming, potrai godere di gameplay ultra fluidi con Motion Xcelerator 144 Hz. OTS Lite con audio surround 3D sincronizzato offre un'esperienza sonora altamente immersiva. Che si tratti di giocare o goderti i tuoi film preferiti, si tratta di un prodotto davvero valido.