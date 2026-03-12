Il monitor da gaming TCL con refresh rate da 300Hz, QD-mini-LED da 25" è in offerta al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è presente una promo che farà felici tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo monitor per videogiocare.

TCL, azienda nota principalmente per la produzione di televisori, mette a disposizione questo monitor da gaming da 25" che viene scontato del 40% per poi essere venduto a 149,90€, suo minimo storico. Acquista il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Il monitor da gaming TCL è progettato per offrire prestazioni elevate e una qualità dell'immagine avanzata grazie all'utilizzo della tecnologia QD-Mini-LED.