Sei alla ricerca di una nuova scheda madre? La X870E Aourus di Gigabyte è in promozione al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo per la Festa delle Offerte di Primavera sulla scheda madre Gigabyte X870E Aourus: lo sconto attivo è del 33% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 265,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La Gigabyte X870E AORUS è una scheda madre di fascia alta progettata per offrire prestazioni elevate e grande versatilità. Basata sul socket AMD AM5, supporta le più recenti CPU AMD Ryzen 9000 Series, oltre alle famiglie AMD Ryzen 8000 Series e AMD Ryzen 7000 Series.
Ulteriori dettagli
La scheda utilizza un sistema di alimentazione Twin Digital VRM 16+2+2 fasi con DrMOS, progettato per garantire stabilità anche con processori ad alte prestazioni o in overclock. Per quanto riguarda la memoria, supporta la tecnologia DDR5 in Dual Channel con quattro slot DIMM e compatibilità con profili AMD EXPO, permettendo di sfruttare appieno moduli RAM ad alta velocità.
Sul fronte dell'espansione, la scheda offre uno slot PCIe Gen5 x16 dotato di sistema EZ-Latch Plus, che facilita l'installazione e la rimozione delle schede grafiche.
Per l'archiviazione sono disponibili quattro slot M.2, di cui tre con interfaccia PCIe 5.0 x4, garantendo velocità estremamente elevate per gli SSD di ultima generazione. Il sistema di raffreddamento include VRM Thermal Armor avanzata e il dissipatore M.2 Thermal Guard L, progettati per mantenere basse le temperature anche sotto carichi intensi.