Sei alla ricerca di una nuova scheda madre? La X870E Aourus di Gigabyte è in promozione al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo per la Festa delle Offerte di Primavera sulla scheda madre Gigabyte X870E Aourus: lo sconto attivo è del 33% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 265,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La Gigabyte X870E AORUS è una scheda madre di fascia alta progettata per offrire prestazioni elevate e grande versatilità. Basata sul socket AMD AM5, supporta le più recenti CPU AMD Ryzen 9000 Series, oltre alle famiglie AMD Ryzen 8000 Series e AMD Ryzen 7000 Series.