The Legend of California è il nuovo FPS survival del game director di Overwatch

Kintsugiyama e Dreamhaven hanno annunciato The Legend of California, il nuovo FPS survival western diretto da Jeff Kaplan, ex game director di Overwatch, che con questo progetto punta a condurci nella leggendaria Isola di California durante l'epoca della corsa all'oro.

Il gioco, in arrivo quest'anno su Steam in accesso anticipato, promette di combinare combattimento tattico, esplorazione e gestione delle risorse in un open world ricco di dettagli storici e paesaggi suggestivi, sullo sfondo di una frontiera selvaggia e in continua evoluzione, fra preziose opportunità e pericolose insidie.

In solitaria o insieme agli amici, sfruttando server persistenti in cui ogni decisione contribuisce a creare una una storia, The Legend of California include diversi biomi, scontri PvE e punti di riferimento storici che miscelano realtà e fantasia.

Il sistema di combattimento in prima persona premia precisione e abilità, sia che si caccino creature selvatiche per sopravvivere, sia che si affrontino accampamenti ostili per guadagnare denaro, o ancora si difenda il proprio territorio da altri giocatori.