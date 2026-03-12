The Legend of California è il nuovo FPS survival del game director di Overwatch

Kintsugiyama e Dreamhaven hanno annunciato The Legend of California, il nuovo FPS survival western diretto da Jeff Kaplan, ex game director di Overwatch, che con questo progetto punta a condurci nella leggendaria Isola di California durante l'epoca della corsa all'oro.
Il gioco, in arrivo quest'anno su Steam in accesso anticipato, promette di combinare combattimento tattico, esplorazione e gestione delle risorse in un open world ricco di dettagli storici e paesaggi suggestivi, sullo sfondo di una frontiera selvaggia e in continua evoluzione, fra preziose opportunità e pericolose insidie.
In solitaria o insieme agli amici, sfruttando server persistenti in cui ogni decisione contribuisce a creare una una storia, The Legend of California include diversi biomi, scontri PvE e punti di riferimento storici che miscelano realtà e fantasia.
Il sistema di combattimento in prima persona premia precisione e abilità, sia che si caccino creature selvatiche per sopravvivere, sia che si affrontino accampamenti ostili per guadagnare denaro, o ancora si difenda il proprio territorio da altri giocatori.
Uno sparatutto diverso dal solito
Dopo l'addio a Blizzard nel 2021, Jeff Kaplan si è dunque impegnato nella realizzazione di quello che punta a essere uno sparatutto diverso dal solito, dotato di una componente survival che viene arricchita da un sistema di raccolta delle risorse e di crafting per la creazione di armi, utensili e provviste.
Nel gioco sarà naturalmente possibile costruire e personalizzare il proprio ranch, dotandolo di nuove aree e trasformandolo in una vera e propria base operativa che ci troveremo eventualmente a difendere dall'assalto di altri giocatori.
Dalla pagina Steam di The Legend of California è possibile iscriversi ai playtest.