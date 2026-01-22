Data di uscita, edizioni e prezzo di Forza Horizon 6 spuntano in un leak

Tramite un leak interno a Forza Horizon 5 avevamo già scoperto la data di uscita , ma ora billbil-kun ha "confermato" il tutto e aggiunto altri dettagli.

Il noto leaker billbil-kun, che da anni condivide informazioni corrette in ambito videoludico e tecnologico, ha svelato nuove informazioni su Forza Horizon 6 , il venturo gioco di guida di Microsoft che sarà mostrato ufficialmente questa sera (22 gennaio 2026) all'Xbox Developer Direct.

Cosa è stato detto su Forza Horizon 6

Per iniziare, viene confermato che Forza Horizon 6 sarà disponibile dal 19 maggio 2026, con quattro giorni di accesso anticipato per chi compra l'edizione Premium. In totale ci saranno tre versioni, ovvero la Standard, la Deluxe e l'appena citata Premium.

Non sappiamo nulla della versione Deluxe, ma sarà probabilmente una edizione "ridotta" nei contenuti extra rispetto alla Premium che conterrà l'abbonamento VIP, il pass auto, il pacchetto di benvenuto e il pacchetto auto Time Attack. Ulteriori pacchetti saranno disponibili in seguito, dopo il lancio del gioco.

billbil-kun conferma anche che ci sarà una versione fisica del gioco, precisamente per Xbox Series X, ma solo in Standard Edition. Il prezzo del gioco sarà 69,99€ al lancio (i prezzi di Deluxe e Premium non sono stati indicati) e sarà possibile fare la prenotazione a partire dalle 20:00 di questa sera, un'ora dopo l'inizio del Direct.

Come sempre, ricordiamo che si tratta solo di rumor e sebbene la fonte sia molto affidabile, è sempre possibile che questa volta abbia compiuto un errore.

Pare poi che l'Xbox Developer Direct presenterà anche un quarto gioco segreto, per un insider, dopo Fable, Beast of Reincarnation e Forza Horizon 6.