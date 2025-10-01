iPad Pro con chip M5 mostrato in un video unboxing: novità e miglioramenti in anteprima

Su YouTube sono stati condivisi due video dedicati all'unboxing di un nuovo iPad Pro non ancora annunciato, con chip M5 e una serie di miglioramenti. Non è la prima volta che succede, dato che lo stesso Wylsacom (uno dei due Youtuber russi) aveva già mostrato in anticipo il MacBook Pro con chip M4 lo scorso anno. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma le fonti sono abbastanza affidabili visto quanto già accaduto in passato.

Dal punto di vista estetico non troviamo cambiamenti sostanziali: rimane lo spessore di 5,1 mm dell'iPad Pro da 13 pollici e una singola fotocamera posteriore. Alcune voci parlavano di una seconda fotocamera frontale in verticale, ma in questo video non è chiaro se sia presente. Troviamo inoltre quattro altoparlanti e lo Smart Connector, oltre alla versione iPadOS 26 del sistema operativo.

In base al video mostrato da Wylsacom, il prodotto in questione è un iPad Pro da 13 pollici, con chip M5, 256 GB di memoria e nella finitura Space Black. Tuttavia, la scritta iPad Pro non è più incisa sul retro del dispositivo, dove troviamo semplicemente il logo Apple .

Primi benchmark

Dai benchmark effettuati risulta che questo iPad Pro con 256 GB di memoria avrà 12 GB di RAM, a differenza dei modelli con chip M4 che hanno 8 GB nella stessa configurazione, mentre le versioni da 1 TB e 2 TB dovrebbero mantenere i 16 GB già presenti. In ogni caso, è stato fatto un confronto con l'M4, ovvero il modello attuale. Per quanto concerne la CPU, sono stati registrati 4.133 punti in single-core e 15.437 in multi-core (M5) a fronte di 3.718 e 13.324 (M4).

La GPU ha registrato 74.568 punti (M5) rispetto ai 55.702 dell'M4, quindi un incremento del 38% (prestazioni grafiche Metal). Ad ogni modo, ulteriori conferme arrivano dalla FCC statunitense, che ha certificato i nuovi prodotti: sappiamo quindi che i nuovi iPad Pro saranno dotati di chip M5, oltre a supportare il Wi-Fi 7. Nel frattempo, vi ricordiamo che a breve verranno presentati anche i nuovi MacBook Pro con lo stesso chip.