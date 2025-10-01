PlayStation è una “compagnia pessima” che “sta rovinando il settore dei videogiochi”, per Michael Pachter

A suo dire, l'azienda giapponese sarebbe ancora troppo legata a un modello console-centrico , mentre l'industria si sta spostando verso soluzioni basate su cloud , la fruizione di contenuti in streaming direttamente tramite una smart TV e l'intelligenza artificiale .

I giochi si stanno spostando verso il modello 'Connetti alla TV'

"Sony è un'azienda pessima. Sta rovinando tutto nel settore dei videogiochi", ha dichiarato Pachter in un video di Yahoo Finance. "I giochi si stanno spostando verso il modello 'Connetti alla TV', quindi pensate a tutti gli attori che offriranno contenuti come accade con i film su Netflix. Dimenticate il modello in abbonamento; immaginate piuttosto iOS che arriva sulla vostra TV. Giochi free-to-play direttamente sulla televisione. Chi lo renderà possibile? I provider cloud. L'intelligenza artificiale. Chiunque stia investendo per rendere tutto questo realtà è il posto giusto dove stare."

Michael Pachter

Pur sollevando uno spunto interessante sul futuro del settore, le parole di Pachter appaiono volutamente provocatorie ed esagerate, soprattutto considerando che PlayStation resta uno dei brand più solidi e influenti del mercato.

Sony, tra l'altro, è stata tra le prime a investire nel cloud gaming, acquisendo Gaikai nel 2012 e lanciando PlayStation Now nel 2014, uno dei primi servizi di streaming videoludico su larga scala. Oggi, il servizio è integrato in PlayStation Plus Premium e offre oltre 400 titoli in streaming. Inoltre, sebbene le console restino il cuore del business, Sony ha dichiarato in più occasioni che sta guardando con interesse anche al mercato mobile, PC e cloud per rafforzare l'ecosistema PlayStation Network.