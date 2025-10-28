Darkwood 2 è stato annunciato per PC e Xbox Game Pass

Darkwood 2 è stato annunciato con un trailer durante l'ID@Xbox da Ice-Pick Lodge e Hooded Horse: il nuovo capitolo della serie survival horror sarà disponibile "presto" su PC e Xbox Series X|S, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Forte del successo dell'originale Darkwood, il sequel punta ad ampliare ogni aspetto dell'esperienza mantenendo intatta la sua identità. Ambientato negli anni successivi al crollo dell'Unione Sovietica, il gioco trasporta i giocatori sulle sponde morenti del Lago d'Aral, dove un'anomalia inquietante ha dato vita a una foresta oscura che consuma ogni forma di vita.

Fra villaggi dimenticati, relitti arrugginiti, fabbriche abbandonate e laboratori segreti, lo scenario di Darkwood è quello di una civiltà ormai perduta. Bande di predoni e nomadi combattono per la sopravvivenza in un contesto dove la linea che separa l'uomo dal mostro si fa sempre più sottile.

Il giocatore dovrà esplorare territori inospitali, dalle paludi alle acque profonde, contando solo sull'ingegno e sulla tensione costante. Senza missioni né indicatori, Darkwood 2 invita a sopravvivere di notte costruendo trappole e rifugi, o affrontando le aberrazioni che infestano l'oscurità.