Ungodly è un GDR dark fantasy mostrato all'ID@Xbox

Durante l'ID@Xbox abbiamo avuto modo di vedere Ungodly, un gioco di ruolo d'azione dark fantasy che ci permette di controllare quattro eroi in un colpo solo passando da uno all'altro.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/10/2025
Una donna in bikini in Ungodly

Il ID@Xbox Fall 2025 Showcase Livestream ha messo in mostra Ungodly, previsto per il 2026 su Xbox PC, Xbox Series X | S e mobile.

Parliamo di un gioco di ruolo d'azione fantasy dal taglio oscuro.

Il trailer di Ungodly

La descrizione del gioco spiega che in Ungodly gli dei sono morti e i loro assassini regnano al loro posto. Ci troviamo a Tarsea, dove il Nethermaw, un "vuoto vivente", sta consumando i mondo intero. Siamo a un passo da una oscurità eterna e ovviamente i giocatori sono gli unici che possono opporsi a questa minaccia. Noi saremo un Vander, un mercenario che scopre il proprio scopo divino quando salva Damea, una misteriosa messia.

In Ungodly potremo passare da un eroe all'altro (tra i quattro che abbiamo a disposizione) nel mezzo della battaglia, usando le loro abilità uniche per creare combo speciali.

Diteci, cosa ne pensate di Ungodly?

