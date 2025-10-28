Ungodly è un GDR dark fantasy mostrato all'ID@Xbox

Il ID@Xbox Fall 2025 Showcase Livestream ha messo in mostra Ungodly, previsto per il 2026 su Xbox PC, Xbox Series X | S e mobile.
Parliamo di un gioco di ruolo d'azione fantasy dal taglio oscuro.
Il trailer di Ungodly
La descrizione del gioco spiega che in Ungodly gli dei sono morti e i loro assassini regnano al loro posto. Ci troviamo a Tarsea, dove il Nethermaw, un "vuoto vivente", sta consumando i mondo intero. Siamo a un passo da una oscurità eterna e ovviamente i giocatori sono gli unici che possono opporsi a questa minaccia. Noi saremo un Vander, un mercenario che scopre il proprio scopo divino quando salva Damea, una misteriosa messia.
In Ungodly potremo passare da un eroe all'altro (tra i quattro che abbiamo a disposizione) nel mezzo della battaglia, usando le loro abilità uniche per creare combo speciali.
Diteci, cosa ne pensate di Ungodly?