Ungodly è un GDR dark fantasy mostrato all'ID@Xbox

Il trailer di Ungodly

La descrizione del gioco spiega che in Ungodly gli dei sono morti e i loro assassini regnano al loro posto. Ci troviamo a Tarsea, dove il Nethermaw, un "vuoto vivente", sta consumando i mondo intero. Siamo a un passo da una oscurità eterna e ovviamente i giocatori sono gli unici che possono opporsi a questa minaccia. Noi saremo un Vander, un mercenario che scopre il proprio scopo divino quando salva Damea, una misteriosa messia.

In Ungodly potremo passare da un eroe all'altro (tra i quattro che abbiamo a disposizione) nel mezzo della battaglia, usando le loro abilità uniche per creare combo speciali.

Diteci, cosa ne pensate di Ungodly?