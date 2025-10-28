Awaysis si mostra con un trailer, è un dungeon brawler con combattimenti basati sulla fisica in arrivo su Game Pass

Combattimenti imprevedibili, da soli o in compagnia degli amici

Come possiamo vedere dal filmato, si tratta di un gioco dove la fisica è al centro del sistema di combattimento: ogni movimento e impatto è influenzato da un sistema di fisica avanzato, che può sortire effetti imprevedibili. È possibile scivolare contro i nemici, farli rimbalzare o spingerli dai bordi dell'arena. Niente numeri o statistiche complesse. L'azione è diretta, con attacchi corpo a corpo, salti e spinte.

Awaysis include una campagna che è possibile affrontare in solitaria o in compagnia di fino a tre amici grazie alla modalità co-op locale e online. È anche possibile cimentarsi in sfide PvP a singolar tenzone ricche di tensione.

Se siete interessati, è possibile fare richiesta per partecipare ai playtest di Awaysis su Steam, in attesa di scoprire la data di uscita del gioco su PC e console.