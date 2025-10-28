Puppergeist è un gioco pieno di streghette, cuccioli e fantasmi, in arrivo su Xbox

Puppergeist è uno dei giochi in arrivo su Xbox presentato nel corso dell'ID@Xbox di autunno 2025. Si tratta di un'avventura narrativa a base di streghette, cuccioli e fantasmi, dai toni decisamente caldi, nonostante il gusto horror. Nel filmato vediamo la protagonista interagire con vari personaggi, parlare con altri e dedicarsi a dei cani.

Tanti cuccioli

Si chiama Claire, ed è effettivamente una strega alla ricerca del suo cucciolo perduto.

Forti anche gli elementi da visual novel, che rendono bene l'idea di un gioco incentrato sul suo lato narrativo, più che sull'azione.

Aiutate gli spiriti dei cagnolini attraverso mini-giochi basati sul ritmo, scoprite storie commoventi di amore e perdita, e svelate perché il vostro cucciolo è stato mandato negli inferi.

Puppergeist non ha ancora una data d'uscita, ma potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Xbox.