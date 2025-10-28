Agni: Village of Calamity è un horror in stile Resident Evil da un team indonesiano

Il ID@Xbox Fall 2025 Showcase Livestream si è aperto con la presentazione di Agni: Village of Calamity, previsto per Xbox Series e PC nel 2026.
Si tratta di un gioco d'azione horror che ci mette nei panni di una donna che deve affrontare mostruosità in stile zombie e un pazzo che l'ha rapita e la insegue.
Il trailer di Agni: Village of Calamity
La descrizione ufficiale del trailer recita: "Agni, una investigatrice determinata appartenente a un'unità segreta della polizia indonesiana, sfida gli ordini e si avventura in un villaggio remoto nonostante gli inquietanti avvertimenti."
"Quella che inizia come un'indagine non autorizzata, precipita rapidamente Agni in una realtà terrificante. Questo è il titolo di debutto di Separuh Interactive che esplora il survival horror attraverso approcci cinematografici e il folklore indonesiano. Riuscirà Agni a sopravvivere al villaggio della calamità?"
Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? Vi ha convinto?