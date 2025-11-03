I giocatori spendono molto più in remake che in remaster, per una ricerca

Remake e remaster sono odiati da molti videogiocatori, ma è chiaro che i grandi editori vedono grandi incentivi nello sviluppo di questi videogiochi e lo conferma anche la compagnia di analisi Ampere Analysis.

Secondo una nuova ricerca, i remake e le remaster dei videogiochi hanno accumulato 72,4 milioni di giocatori su Xbox, PlayStation e Steam nel corso del 2024 e 2025, con una spesa sui giochi premium e sulle microtransazioni pari a 1,4 miliardi di dollari.

Ampere però sottolinea anche un altro dato curioso: dei 42 giochi analizzati (15 remake e 27 remaster) e pubblicati tra il gennaio 2024 e il settembre 2025, la spesa dei consumatori sui remake è stata pari a 2,2 volte quella sulle remaster.