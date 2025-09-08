Il libro The Witcher: Il Crocevia dei corvi è in prenotazione su Amazon e l'uscita è vicina

Il libro The Witcher: Il Crocevia dei corvi sarà disponibile dal 30 settembre in formato Kindle e in formato fisico (copertina rigida) e permetterà agli appassionati di scoprire il passato dello strigo, Geralt di Rivia. Il prezzo è 20€ per la versione con copertina rigida, che cala a 9,99€ per la versione Kindle. Se siete interessati al libro, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di sconti dopo che avete fatto l'ordine, questi saranno applicati automaticamente alla vostra prenotazione.

Di cosa parla The Witcher: Il Crocevia dei corvi

Il romanzo The Witcher: Il Crocevia dei corvi ci riporta nel Continente e ci permette di scoprire cosa è successo a Geralt prima che divenisse il famoso Lupo Bianco o il temuto Macellaio di Blaviken. Il giovane è appena uscito dalla accademia di Kaer Morhen e ha la testa piena di ideali: presto si dovrà ricredere e capire cosa significa veramente essere uno strigo, un Witcher, ovvero una creatura temuta ma utile.

La quarta di copertina di The Witcher: Il Crocevia dei corvi

Il volume ha 352 pagine, è ovviamente nella sua versione italiana, ed è edito come i precedenti capitoli da Nord. La traduzione è ancora una volta di Raffaella Belletti.