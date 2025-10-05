WhatsApp testa un nuovo layout su iOS: modifiche in arrivo per le schede Chat e Aggiornamenti

WhatsApp sta testando un nuovo layout all'interno della versione beta per iOS della piattaforma Meta. Scopriamo tutti i dettagli e quali sono le novità in arrivo.

WhatsApp continua a rinnovare la sua interfaccia su iOS con una serie di aggiornamenti mirati a rendere l'esperienza di navigazione più intuitiva e fluida per tutti gli utenti. Di recente è avvenuta l'introduzione della nuova hub unificata per la scheda Chiamate nella versione 25.27.73, che consente di gestire in un unico spazio chiamate, contatti preferiti, dialer e riunioni programmate. L'app di messaggistica di Meta ha avviato un'ulteriore modifica grafica con la versione beta 25.28.10.70 disponibile tramite TestFlight. La novità principale riguarda lo scambio di posizione tra le schede "Chat" e "Aggiornamenti" nella barra di navigazione inferiore.

WhatsApp nuovo layout: cosa cambia su iOS? La scheda delle Chat si trova ora dove in precedenza era collocata quella degli Aggiornamenti, mentre quest'ultima è stata spostata nella posizione originale delle Chat. Si tratta di un cambiamento apparentemente semplice, ma che influisce in modo significativo sull'abitudine degli utenti, modificando un layout consolidato da anni. WhatsApp Introduce Live Photo, Meta AI e nuove funzioni creative sia per Android che per iOS Le ragioni ufficiali di questa scelta non sono state ancora chiarite. WhatsApp non ha rilasciato dichiarazioni, ma è probabile che il test serva a valutare se una disposizione differente possa migliorare la navigazione complessiva, ponendo la sezione Chat - la più usata - in una posizione più accessibile. Tuttavia, l'azienda non esclude la possibilità di tornare alla configurazione precedente qualora il feedback degli utenti fosse negativo.