I giocatori di Borderlands 4 hanno stravinto la Sfida ufficiale di Gearbox: il premio è loro

Gearbox Software ha reso disponibile negli ultimi giorni una nuova Sfida della community per Borderlands 4 e pare proprio che i giocatori abbiano risposto in massa. La missione era legata a un personaggio in particolare, Amon.

L'obiettivo era di usare Amon e ottenere un totale di 300.000 uccisioni di boss divise tra tutti i membri della community. Il risultato è stato più che superato visto che in totale sono stati eliminati 839.225 boss con Amon. Ancora un poco e i fan avrebbero ottenuto il triplo di quanto previsto inizialmente.