I giocatori di Borderlands 4 hanno stravinto la Sfida ufficiale di Gearbox: il premio è loro

Gearbox Software ha reso disponibile negli ultimi giorni una nuova Sfida della community per Borderlands 4 e pare proprio che i giocatori abbiano risposto in massa. La missione era legata a un personaggio in particolare, Amon.
L'obiettivo era di usare Amon e ottenere un totale di 300.000 uccisioni di boss divise tra tutti i membri della community. Il risultato è stato più che superato visto che in totale sono stati eliminati 839.225 boss con Amon. Ancora un poco e i fan avrebbero ottenuto il triplo di quanto previsto inizialmente.
Il premio per la sfida di Borderlands 4
Forse Gearbox Software ha sottovalutato la community di Borderlands 4, oppure ha preferito impostare un obiettivo alquanto basso per avere la certezza che i fan lo avrebbero raggiunto e quindi non ne sarebbero usciti frustrati.
Ovviamente c'è un premio per il completamento della sfida e ancora più ovviamente si tratta di una skin, specificatamente una basata sul cortometraggio "Demons" usato per pubblicizzare Amon in Borderlands 4. Potete vedere il filmato qui sopra.
In attesa di novità per il videogioco sparatutto di Gearbox, ricordiamo che Borderlands 4 ha svelato il nuovo Cacciatore C4SH con un teaser trailer.