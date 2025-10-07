0

I giocatori di Borderlands 4 hanno stravinto la Sfida ufficiale di Gearbox: il premio è loro

Borderlands 4 è uscito da poco e Gearbox sta tenendo attiva la concentrazione dei fan con delle Sfide per la community: quella dedicata ad Amon è stata superata con grande facilità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
Amon con due ascie in Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Gearbox Software ha reso disponibile negli ultimi giorni una nuova Sfida della community per Borderlands 4 e pare proprio che i giocatori abbiano risposto in massa. La missione era legata a un personaggio in particolare, Amon.

L'obiettivo era di usare Amon e ottenere un totale di 300.000 uccisioni di boss divise tra tutti i membri della community. Il risultato è stato più che superato visto che in totale sono stati eliminati 839.225 boss con Amon. Ancora un poco e i fan avrebbero ottenuto il triplo di quanto previsto inizialmente.

Il premio per la sfida di Borderlands 4

Forse Gearbox Software ha sottovalutato la community di Borderlands 4, oppure ha preferito impostare un obiettivo alquanto basso per avere la certezza che i fan lo avrebbero raggiunto e quindi non ne sarebbero usciti frustrati.

Ovviamente c'è un premio per il completamento della sfida e ancora più ovviamente si tratta di una skin, specificatamente una basata sul cortometraggio "Demons" usato per pubblicizzare Amon in Borderlands 4. Potete vedere il filmato qui sopra.

Borderlands 4 non ha ottenuto vendite esplosive, ma con gli sconti potrà fare bene per gli analisti Borderlands 4 non ha ottenuto vendite esplosive, ma con gli sconti potrà fare bene per gli analisti

In attesa di novità per il videogioco sparatutto di Gearbox, ricordiamo che Borderlands 4 ha svelato il nuovo Cacciatore C4SH con un teaser trailer.

