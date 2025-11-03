La campagna Kickstarter del Vectrex Mini segna il ritorno della storica console

Il Vectrex non è sicuramente la console più conosciuta della storia dei videogiochi, ma a suo modo ha rappresentato un momento importante per il medium, tanto da poter contare su di una nicchia di appassionati che ancora oggi ci sviluppano sopra dei giochi. Per celebrarlo, è stata lanciata la campagna Kickstarter del Vectrex Mini , una miniconsole dalle deimensioni pari al 50% dell'originale, dotata di un display verticale AMOLED da 5 pollici che ricrea alla perfezione la nitidezza e la luminosità della grafica vettoriale di alcuni dei primi giochi arcade, nonché del Vectrex stesso.

Il ritorno del mito

"Pur non essendo uno schermo CRT (che sarebbe impossibile da realizzare a livello di costi e di produzione), offre colori molto ricchi dalla forte intensità visiva." Recita la descrizione ufficiale, che ha già più che raddoppiato i 110.000 euro da raccogliere per diventare realtà.

Il controller wireless Bluetooth del Vectrex Mini è fatto per riprodurre le sensazioni trasmesse dal controller originale, ma non mancano elementi moderni, com l'uscita video HDMI, il supporto per schede SD e un potente processore ESP32.

Sulla console saranno preinstallati alcuni giochi classici come MineStorm II, Spike, Bedlam e Cosmic Chasm, ma sarà possibile aggiungere le proprie ROM, incluse quelle homebrew, che hanno mantenuto viva la comunità Vectrex per oltre 40 anni.

Il Vectrex Mini disporrà anche di connettività Wi-Fi e includerà una modalità orologio che mostra ora, data e meteo, trasformandola in un elegante oggetto decorativo quando non è in uso. Vediamo le opzioni disponibili: Vectrex Mini

(con controller Bluetooth, 12 giochi preinstallati, 12 mini overlay e adesivi regionali - USA / Europa / Giappone / Edizione 2025)

Founder Edition: €99 / $115 / £87 / ¥17.500 (limitata ai primi 50 sostenitori)

Early Bird: €129 / $150 / £113 / ¥22.800 (limitata a 300 sostenitori per 24 ore)

Standard Edition: €149 / $173 / £131 / ¥26.600

Vectrex Mini White Limited Edition

Edizione Bianca Limitata: €229 / $265 / £202 / ¥40.820 (numerata, limitata a 250 unità)

Add-on e pacchetti:

4 magliette ufficiali (3 design esclusivi): €24 / $28 / £21 / ¥4.300

Electric Lines - The Vectrex Art Book: €35 / $41 / £31 / ¥6.200

Controller Bluetooth aggiuntivo: €75 / $87 / £66 / ¥13.300

All-in Pack (console + controller + maglietta + libro): €269 / $313 / £235 / ¥47.800 (limitato a 200 unità)

Pacchetti multi-console: Black & White Pack, 5-pack, 10-pack

Se vi interessa, non dovete fare altro che supportare la mini console su Kickstarter.