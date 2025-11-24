Kirby Air Riders fuori dalla top 10 della classifica UK, Clair Obscur: Expedition 33 fa un balzo enorme

Come ogni inizio settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito, che vede EA Sports FC 26 riconquistare la vetta.
Call of Duty: Black Ops 7, invece, ha perso due posizioni rispetto alla scorsa settimana e si deve accontentare del terzo posto, subito dietro a Mario Kart World e tallonato da Battlefield 6 al quinto.
Le nomination ai TGA hanno spinto le vendite di Clair Obscur: Expedition 33?
La novità più grande della settimana passata è stato il lancio di Kirby Air Riders. Tuttavia, il gioco di corse diretto da Masahiro Sakurai non ha avuto una partenza dirompente come altre esclusive lanciate su Switch 2, fermandosi alla dodicesima posizione.
Interessante notare come Clair Obscur: Expedition 33 abbia registrato un netto boost delle vendite, passando dal trentacinquesimo al settimo posto in una sola settimana. Merito probabilmente della rinnovata attenzione mediatica grazie al record di nomination ai The Game Awards 2025, ma non è da escludere anche qualche promozione locale sulle copie fisiche.
Di seguito la top 20 del mercato inglese:
- EA Sports FC 26
- Mario Kart World
- Call of Duty: Black Ops 7
- Battlefield 6
- Leggende Pokémon: Z-A
- Donkey Kong Bananza
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hogwarts Legacy
- Ghost of Yotei
- Mario Kart 8 Deluxe
- Astro Bot
- Kirby Air Riders
- Minecraft
- F1 25
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- GTA 5
- Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem
- Sonic Racing: CrossWorlds
- NBA 2K26
- Warhammer 40.000: Space Marine 2