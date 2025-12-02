realme presenta GT 8 Pro, il top di gamma con un modulo fotocamere che cambia forma

realme amplia la propria offerta nella fascia alta con il nuovo GT 8 Pro , uno smartphone che mira a competere con i top di gamma consolidati grazie a un mix di prestazioni elevate, autonomia e comparto fotografico di alto livello, sviluppato con il supporto di Ricoh. È il tentativo più deciso del brand di rafforzare la sua presenza nel segmento premium, un'area in cui finora ha operato in modo più intermittente. Andiamo a scoprirne insieme tutti i dettagli.

realme GT 8 Pro: specifiche tecniche e prezzo

Il realme GT 8 Pro adotta il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 con processo a 3 nm di TSMC, affiancato dal chip proprietario Hyper Vision+ AI. La combinazione serve a spingere le prestazioni grafiche e a gestire funzioni IA legate a rendering e upscaling. Qualcomm dichiara un incremento del 20% nelle prestazioni della CPU e un miglioramento dell'efficienza del 35% rispetto alla generazione precedente, dati che trovano riscontro nei primi benchmark interni dell'azienda, con punteggi oltre i 4 milioni su AnTuTu. Lato gaming, realme sfrutta algoritmi proprietari per mantenere frame rate elevati nei titoli più pesanti anche sotto stress termico, con refresh fino a 144 Hz nei giochi compatibili.

Realme GT 8 Pro

Uno degli elementi più rilevanti del GT 8 Pro è la batteria da 7000 mAh, una capacità ormai base sui flagship dei produttori cinesi. Il dispositivo supporta ricarica cablata a 120 W e wireless a 50 W. L'azienda dichiara oltre venti ore di riproduzione video e circa otto ore di gioco in titoli leggeri,. Il display HyperGlow 2K a 144 Hz raggiunge un picco teorico di 7000 nit, cifra molto alta per un pannello smartphone, mentre il sistema di raffreddamento VC 7K serve a contenere le temperature nelle sessioni più intensive.

Sul fronte fotografico, realme insiste sulla collaborazione con Ricoh, che porta su GT 8 Pro alcune soluzioni ispirate alla serie GR, soprattutto nella gestione delle focali e di modalità orientate alla street photography. Il telefono integra due lunghezze focali predefinite da 28 e 40 mm, pensate per ricreare un punto di vista naturale. La modalità Snap Focus punta alla rapidità di scatto, mentre i filtri sviluppati insieme a Ricoh cercano di riprodurre l'estetica delle pellicole iconiche del marchio. Il teleobiettivo è un sensore da 200 MP con zoom lossless fino a 12x e sensore da 1/1.56 pollici, un dato insolito per una lente di questo tipo nella fascia di prezzo. Completano il reparto una ultra wide da 50 MP con campo di 116 gradi e un comparto video che arriva fino a 8K a 30 fps e 4K a 120 fps.

Con Android 16 e realme UI 7.0 arrivano nuove funzioni IA, tra cui riassunti automatici delle notifiche e strumenti di supporto alla composizione fotografica. Migliora anche il multitasking, con una barra laterale che permette di mantenere attive più app pesanti in background. L'estetica introduce un modulo fotocamera intercambiabile definito Switchable Camera Bump, un elemento che consente di modificare la forma del frame attorno alle lenti. È una soluzione poco comune, pensata per differenziare un design altrimenti più tradizionale.

Accanto alle versioni standard, realme propone la GT 8 Pro Dream Edition sviluppata insieme ad Aston Martin Aramco F1 Team, con colorazione Racing Green, interfaccia personalizzata e dettagli visivi ispirati al motorsport. Anche in questo caso l'obiettivo è rafforzare l'immagine del brand in un'area sempre più competitiva.

realme GT 8 Pro Dream Edition

Oltre allo smartphone debutta anche un nuovo prodotto audio, i realme Buds Clip, i primi auricolari open ear dell'azienda. Pesano 5,3 grammi per auricolare e adottano una struttura a clip per migliorare la stabilità senza occludere il canale uditivo. Il driver da 11 mm lavora con l'algoritmo NextBass sviluppato da realme per compensare le perdite tipiche dei modelli open ear e offrire un suono più corposo. Sono presenti audio spaziale 3D, riduzione del rumore in chiamata e un'autonomia dichiarata di 36 ore con la custodia. Interessante la presenza di un traduttore IA in tempo reale con supporto a 32 lingue, una funzione rara nella fascia di prezzo.

realme Buds Clip

Il GT 8 Pro parte da 999,99 euro per la versione 12 256 GB e 1.199,99 euro per la variante 16 512 GB, con promozioni lancio valide fino al 16 dicembre presso diversi rivenditori. La Dream Edition costa 1.199,99 euro. I Buds Clip invece sono in vendita a 89,99 euro.

Scheda tecnica Realme GT 8 Pro