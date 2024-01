TMNT The Last Ronin: metà del team sta per essere licenziato, cosa accadrà al gioco?

Embracer Group continua a fare vittime e ora il suo team di sviluppo Black Forest Games ha licenziato metà della propria forza lavoro . Si tratta del team di Destroy All Humans e, più interessante, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin , gioco attualmente in sviluppo.

Chi rimane e cosa succederà a The Last Ronin?

Una fonte che ha familiarità con Black Forest ha dichiarato a Kotaku che i direttori creativi e "la maggior parte, se non tutti" i manager manterranno il loro posto di lavoro, ma nessun altro è al sicuro.

Al momento non è chiaro come il gioco ispirato a God of War, TMNT: The Last Ronin, sarà influenzato da questi licenziamenti. Il gioco - dal taglio cupo e maturo - non arriverà prima di un paio d'anni, ma con solo metà della Black Forest rimasta, resta da vedere quanto tempo ci vorrà per l'uscita, sempre ammesso che il progetto veda mai la luce.