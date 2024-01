OnePlus 12 e 12R ufficiali anche in Italia: caratteristiche e prezzi dei nuovi flagship killer

Dopo il lancio in Cina lo scorso mese, la nuova iterazione del Flagship Killer è finalmente disponibile per l'acquisto nei mercati globali, con un debutto ufficiale anche in Italia.

Questa nuova serie di telefoni non solo introduce per la prima volta la sua versione più economica, la serie R a livello globale, ma presenta anche il potente Snapdragon 8 Gen 3 come cuore pulsante del dispositivo.

L'esperienza con questo chipset conferma la sua eccellenza in termini di prestazioni, sostenibilità e controllo termico, rendendo OnePlus 12 una scelta formidabile per qualsiasi utente, che sia impegnato in attività di gioco o nelle routine quotidiane.

La coerenza voluta da OnePlus tra la versione cinese e quella globale è palpabile, con OnePlus 12 che mantiene un approccio uniforme all'hardware, prendendo le distanze dalla pratica di altre compagnie che limitano le caratteristiche migliori a specifiche regioni.